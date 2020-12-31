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31.12.2020 - 10:39 | | MANİSA, (DHA) -

Manisa FK devreyi yenilgisiz lider tamamladı

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Sarıyer ile 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, sezonun ilk devresini namağlup lider tamamladı.

Manisa FK devreyi yenilgisiz lider tamamladı
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 Oynadığı 18 maçta sadece 3 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, 15 galibiyetle 48 puan topladı.

Gelecek haftayı bay geçecek Ege ekibi, Türkiye profesyonel liglerinin yenilgisiz tek takımı olurken, rakip ağlara da 56 gol bıraktı. Manisa Futbol Kulübü oynadığı her maçta gol sevinci yaşadı, kalesinde ise 14 gol gördü. Geçen sezon 2'nci Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a seri penaltılar sonucu kaybeden Manisa FK, şimdiden şampiyonluğun en güçlü adayı haline geldi.

Teknik Direktör Serkan Özbalta, devre arasına avantajlı girdiklerini ifade etti. Yoğun bir maç takvimi geçirdiklerini anlatan Serkan Özbalta, "Sarıyer karşılaşmasını da kazanmak istiyorduk. Son olarak oynadığımız Gümüşhanespor maçında fazla yıprandık. Hem oradaki iklim şartlarından dolayı hem de oyuncularımın insanüstü bir çabayla maçı çevirmesi son dakika golüyle, kolay değildi. Tüm futbolcularımı alınlarından öpüyorum. Namağlup bir şekilde devre arasına giriyoruz. Ancak her ligin ikinci devreleri zorlu geçer. Biz şampiyon olmak istiyorsak ciddiyeti elden bırakmayacağız" dedi.

Manisa FK devreyi yenilgisiz lider tamamladı

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