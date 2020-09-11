11.09.2020 - 14:04 | | DHA
Manisa FK'da kamp bitti
MİSLİ.com 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezonda hedefini geçen yıl kaçırdığı şampiyonluğa ulaşmak olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü, Afyonkarahisar kampını tamamladı.
Kampın ardından izne çıkan siyah-beyazlı ekip, pazar günü toplanarak antrenmanlara yeniden başlayacak. Manisa FK, ligde ilk maçını 20 Eylül'de deplasmanda Çorum FK'yla oynayacak.
Bu arada Siyah-beyazlı yönetim, transferde Adana Demirspor'dan ayrılan Erkan Zengin'le ilgilenildiği iddialarını yalanladı.
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