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HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Manisa FK'da Mehmet Güven imzayı attı
17.09.2020 - 12:16 |

Manisa FK'da Mehmet Güven imzayı attı

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezonda 2 yıldır ıskaladığı şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Manisa Futbol Kulübü, Giresunspor'dan ayrılan tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Güven'i kadrosuna kattı.

Manisa FK'da Mehmet Güven imzayı attı
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Kariyerinde Galatasaray, Manisaspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Afyonspor'da da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, kulüp binasında Sportif Direktör Taner Savut'un da yer aldığı törenle sözleşme imzaladı.

Manisa FK'ya geldiği için mutlu olduğunu belirten Mehmet Güven, "Kariyerimin ilk yıllarına Manisa'da başlamıştım. O yüzden Manisa'da çok güzel anılarım var. Yeniden Manisa’da olduğum için mutluyum. İnşallah iyi bir sezon geçirip Manisa'yı hak ettiği şekilde temsil edeceğiz" dedi. En son 2011-12 sezonunda Manisapor'da oynayan Mehmet, 8 yıl sonra kente dönmüş oldu. Manisa FK, transferde daha önce Samsunspor'dan stoper Recep Burak Yılmaz, Adanaspor'dan orta saha Hakan Barış ve yine Giresunspor'dan stoper Ahmet Kesim'i almıştı.

Manisa FKda Mehmet Güven imzayı attı

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