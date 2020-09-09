Manisa FK'da Özbalta iddialı

Koronavirüs pandemisinden dolayı geç başlayacak ligde Afyon'da 2 haftalık verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen genç teknik adam, "Lige en iyi yekilde hazır girmek için çok çalıştık. Yeni sezonda prensipleri, oyun felsefesi ve organizasyonları olan bir takım oluşturacağız. Oyuncularımız buna adapte olma adına hem fiziklerini, hem zihinlerini yordular. Geldikleri aşama beni çok memnun ediyor. Manisa FK, Organizasyonları ve planlamalarıyla iyi bir kulüp. Biz de kulübümüzün bu organizasyonlara saha içindeki oyunumuzu katarak geliştirmek istiyoruz" dedi.

Manisalı futbolseverlere keyifli bir futbol izlettireceklerini belirten teknik direktör Serkan Özbalta, "İlk haftadan son haftaya kadar sahada organizasyonu olan, birbirlerinden haberleri olan oyuncularla düzenli bir oyun oynamak istiyoruz. Her maça idare ederek değil, üstün oynayarak kazanmak için çıkacağız. Hem güzel futbol hem de sahada insanların ne yaptığını bilerek oynayan bir takım görmelerini istiyorum. Biz tamamıyla Manisa Futbol Kulübü taraftarlarına, Manisa halkına, Manisalı futbolseverlere ve bu kulübe gönül vermiş insanlara, bu kulübün bir üst lige çıkması için çalışan başkanından yönetimine, kulüpte görevli olan personele, aşçısına, malzemecisine, masörüne herkese bu güdüyü vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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