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27.05.2020 - 14:56 | | MANÄ°SA, (DHA) -Â

ManisalÄ± YiÄŸit'e Fenerbahçe kancasÄ±

Manisa Futbol KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n U16 Milli TakÄ±m'da forma giyen oyuncusu YiÄŸit Kerem iÃ§in FenerbahÃ§e'nin teklif yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

ManisalÄ± YiÄŸit'e Fenerbahçe kancasÄ±
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TFF 2'nciÂ Lig Beyaz Grup'un iddialÄ± ekiplerinden Manisa Futbol KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n U16 Milli TakÄ±m'da forma giyen genÃ§ orta saha oyuncusu YiÄŸit Kerem iÃ§in FenerbahÃ§e'nin teklif yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

GenÃ§ ve potansiyeli olan yÄ±ldÄ±z adaylarÄ±nÄ± kadroya katmak isteyen sarÄ±-lacivertlilerin ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± formayÄ± 10 kez sÄ±rtÄ±na geÃ§iren futbolcu iÃ§in Manisa FK yÃ¶netiminin kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Manisa temsilcisinde AralÄ±k 2019'da profesyonel yapÄ±lÄ±p 2 TÃ¼rkiye KupasÄ± maÃ§Ä±nda ÅŸans bulan YiÄŸit Kerem'in kulÃ¼bÃ¼yle 2022Â yÄ±lÄ±na kadar sÃ¶zleÅŸmesi bulunuyor. FenerbahÃ§e, daha Ã¶nce TFF 3'Ã¼ncÃ¼Â Lig 1'inciÂ Grup temsilcisi 1928 Bucaspor'un 18 yaÅŸÄ±ndaki santrforu BarÄ±ÅŸ Sungur'a da talip olmuÅŸtu.

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ManisalÄ± YiÄŸite FenerbahÃ§e kancasÄ±

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