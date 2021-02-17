Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMisli.Com 3.Lig Haberleri Manisaspor-Payasspor: 2-2
17.02.2021 - 14:37 | | DHA

Manisaspor-Payasspor: 2-2

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son sıradan bir türlü kurtulamayıp her geçen hafta amatöre düşmeye yaklaşan Manisaspor, kendisi gibi düşme hattındaki rakiplerinden Payasspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Manisaspor-Payasspor: 2-2
ABONE OL

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada 9'uncu dakikada Yasin'in golüyle yenik duruma düşen siyah-beyazlı ekip, 59'uncu dakikada Ömer ve 65'inci dakikada Oğuzhan'la üstünlüğü yakalasa da 73'üncü dakikada Mert'in eşitlik golüne engel olamadı. Grupta 19 maçta 1 galibiyet alabilen Manisaspor, bu skorla 11 puanda kalarak kümede kalma umutlarını azalttı.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Erdal Yılmaz (xx), Soner Akgün (xx), Miraç Berk Kölemen (xx)

MANİSASPOR: Abdülkadir (xx) - Muammer Umut (x) (Dk. 21 Hasan xxx), Halil İbrahim (xx) (Dk. 80 Atakan xx), Lider (xx), Çağrı (xx), Mehmet İncebacak (x) (Dk. 52 Bahtiyar xx), Ertuğrul (x) (Dk. 46 Ömer xxx), Oğuzhan (xxx), Serhat (xx), Polat (x), Bünyamin (x)

PAYASSPOR: Erkan (x) - Ekrem (x) (Dk. 64 Hasan xx), Doğukan (xx), Süleyman (x), Gökhan (xx), Muhammet Ali (xx), Yasin (xxx), Oğuzhan (xx), Berkant (xx) (Dk. 56 Hamza x), Mert (xxx), Vedat (xx)

GOLLER: Dk. 9 Yasin, Dk. 73 Mert (Payasspor) - Dk. 59 Ömer, Dk. 65 Oğuzhan (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Lider, Hasan (Manisaspor) - Berkant, Mert, Vedat (Payasspor)

Manisaspor-Payasspor: 2-2

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can cevabı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu
    İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu
  2. Misli.com'da en çok oynanan maçlar!
    Misli.com'da en çok oynanan maçlar!
  3. Manisaspor-Payasspor: 2-2
    Manisaspor-Payasspor: 2-2
  4. Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
    Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
  5. Abdurrahim Albayrak aşı oldu
    Abdurrahim Albayrak aşı oldu
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalyaspor'da bir istifa daha!

Antalyaspor'da bir istifa daha!

Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Resmen açıklandı...

Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Resmen açıklandı...

Son dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt! 'Yalan, iftira, şantaj...'

Son dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt! 'Yalan, iftira, şantaj...'

Fransızlar duyurdu! Jorge Sampaoli Marsilya'da...

Fransızlar duyurdu! Jorge Sampaoli Marsilya'da...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet