Manisaspor-Payasspor: 2-2

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada 9'uncu dakikada Yasin'in golüyle yenik duruma düşen siyah-beyazlı ekip, 59'uncu dakikada Ömer ve 65'inci dakikada Oğuzhan'la üstünlüğü yakalasa da 73'üncü dakikada Mert'in eşitlik golüne engel olamadı. Grupta 19 maçta 1 galibiyet alabilen Manisaspor, bu skorla 11 puanda kalarak kümede kalma umutlarını azalttı.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Erdal Yılmaz (xx), Soner Akgün (xx), Miraç Berk Kölemen (xx)

MANİSASPOR: Abdülkadir (xx) - Muammer Umut (x) (Dk. 21 Hasan xxx), Halil İbrahim (xx) (Dk. 80 Atakan xx), Lider (xx), Çağrı (xx), Mehmet İncebacak (x) (Dk. 52 Bahtiyar xx), Ertuğrul (x) (Dk. 46 Ömer xxx), Oğuzhan (xxx), Serhat (xx), Polat (x), Bünyamin (x)

PAYASSPOR: Erkan (x) - Ekrem (x) (Dk. 64 Hasan xx), Doğukan (xx), Süleyman (x), Gökhan (xx), Muhammet Ali (xx), Yasin (xxx), Oğuzhan (xx), Berkant (xx) (Dk. 56 Hamza x), Mert (xxx), Vedat (xx)

GOLLER: Dk. 9 Yasin, Dk. 73 Mert (Payasspor) - Dk. 59 Ömer, Dk. 65 Oğuzhan (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Lider, Hasan (Manisaspor) - Berkant, Mert, Vedat (Payasspor)