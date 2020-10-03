Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMisli.Com 3.Lig Haberleri Manisaspor'un 5 yıllık transfer yasağı kaldırıldı
03.10.2020 - 14:03 | | AA

Manisaspor'un 5 yıllık transfer yasağı kaldırıldı

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Manisaspor'un 2015 yılından bu yana süren transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Manisaspor'un 5 yıllık transfer yasağı kaldırıldı
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) siyah-beyazlı kulübe çeşitli teknik direktör ve futbolculara olan borcu nedeniyle uyguladığı transfer yasağı kaldırıldı.

Açıklamada, "Allah'a hamdolsun transfer yasağımız kaldırılmıştır. Yasağın kaldırılmasında emeği geçen herkese ve bu süreçte sabırla bekleyen 'Tarzanlara' çok teşekkür ediyoruz. Manisa'mıza, ülkemize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz. İnancınızı kaybetmeyin Manisaspor yaşayacak." ifadelerine yer verildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fatih Terim'den flaş karar! Rangers maçı sonrası istifa...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de flaş transfer kararı! 5 isimle yollar ayrılıyor...

Manisasporun 5 yıllık transfer yasağı kaldırıldı

Zinedine Zidane'ın 19 Yıllık Real Madrid Kariyeri

    Bogdan Bogdanovic'e büyük sürpriz!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Valentin Rosier: Burada olmak çılgınca bir duygu
      Valentin Rosier: Burada olmak çılgınca bir duygu
    2. Barcelona Başantrenörü Jasikevicius koronavirüse yakalandı
      Barcelona Başantrenörü Jasikevicius koronavirüse yakalandı
    3. Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (CANLI)
      Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (CANLI)
    4. Son dakika | Milan'dan Ozan Kabak hamlesi
      Son dakika | Milan'dan Ozan Kabak hamlesi
    5. Son dakika | Gaziantep FK yönetimi Sumudica için toplandı!
      Son dakika | Gaziantep FK yönetimi Sumudica için toplandı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    THY Euroleague’e Fener iyi, Efes kötü başladı

    THY Euroleague’e Fener iyi, Efes kötü başladı

    Fenerbahçe, Buendia için Norwich City ile görüşmelere devam ediyor!

    Fenerbahçe, Buendia için Norwich City ile görüşmelere devam ediyor!

    Adana derbisinde 62. randevu heyecanı

    Adana derbisinde 62. randevu heyecanı

    Gençlerbirliği oyuncusu Soner Dikmen: Beşiktaş deplasmanına kazanmaya gideceğiz

    Gençlerbirliği oyuncusu Soner Dikmen: Beşiktaş deplasmanına kazanmaya gideceğiz

    Sıradaki Haber