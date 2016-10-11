Maradona: "Dünya Kupası 48 takımla oynansın"

Maradona FIFA yeni başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası maçlarının 48 takımlık önerisini desteklediğini ifade ederken, "Başkanın bu teklifinin sonuna kadar arkasındayım" dedi.

Öte yandan dünyaca ünlü futbolcular Maradona, Ronaldinho, Roberto Carlos, Francesco Totti Çarşamba günü (yarın) Roma Olimpiyat Stadı'nda toplanarak depremzedelere yardım etmek için bir gösteri maçı yapacak. Bu organizasyonun ardından toplanacak olan eski şöhretler; Dünya kupası maçlarının 48 takımla oynanmasını görüşüp bu durumu FIFA Başkanı Infantino'ya ileteceklerini bildirdiler.