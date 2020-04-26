Maradona futbolu Ã¶zledi 4 gÃ¶zle bekliyorum

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26.04.2020 - 19:57 |

Maradona futbolu özledi! "4 gözle bekliyorum"

Diego Armando Maradona, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle verilen arada futbolu Ã§ok Ã¶zlediÄŸini belirtti.Â

Arjantin ekibi Gimnasia'yÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Diego Armando Maradona, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle verilen arada futbolu Ã§ok Ã¶zlediÄŸini belirtti.Â 

Arjantin'in efsane futbolcularÄ±ndan Maradona, Ã¼lkesinde El Dia de La Plata gazetesine konuÅŸtu.Â 

BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada olduÄŸu gibi Arjantin'de de garip durumun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Maradona, "Estancia Chica'ya (Gimnasia'nÄ±n antrenman tesisleri) dÃ¶nÃ¼p Ã§ocuklarÄ±mla tekrar Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamayÄ± 4 gÃ¶zle bekliyorum. Uzun bir tatilden dÃ¶ndÃ¼kten sonra kÄ±z arkadaÅŸÄ±mÄ± gÃ¶recekmiÅŸim gibi hissediyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â 

FutbolcularÄ±yla sÃ¼rekli temas halinde olduklarÄ±nÄ± aktaran 59 yaÅŸÄ±ndaki teknik adam, takÄ±mÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸme hattÄ±na yakÄ±n olmasÄ±yla ilgi soruya, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarla dÃ¼ÅŸme hattÄ±ndan uzaklaÅŸÄ±yorduk. Åžu an federasyonun kararÄ±n bekliyoruz. BÃ¼tÃ¼n olasÄ± senaryolar Ã¼zerine hazÄ±rlÄ±klÄ±yÄ±z." cevabÄ±nÄ± verdi.Â 

16 Mart'ta liglerin askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Arjantin'de futbolun ne zaman tekrar baÅŸlacaÄŸÄ± belli deÄŸil.

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