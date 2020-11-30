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30.11.2020 - 11:01 | | Ajansspor

Maradona için yapılan saygı duruşunu protesto etti

İspanyol futbolcu Paula Dapena, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Diego Maradona anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşunda sırtı dönük bir şekilde yerde oturmayı tercih etti.

Maradona için yapılan saygı duruşunu protesto etti
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Süper Lig dahil olmak üzere birçok ligde Arjantinli efsane Diego Armando Maradona anısına bir dakikalık saygı duruşları yapıldı.

İspanya'da Viajes Interrias FF ile Deportivo Abanca kadın futbol takımları arasında oynanan hazırlık maçında önce de bu uygulamaya gidildi.

Ev sahibi takımdan Paula Dapena ise saygı duruşu esnasında sırtı dönük bir şekilde oturmayı tercih etti.

24 yaşındaki futbolcu, bu protestosunun nedenini ise şu sözlerle anlattı:

"Irkçı, pedofil ve istismarcı biri için böyle bir saygı duruşu yapmayı reddettim. Bundan üç gün önce 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarlarası Mücadele Günü'nde bir anma yapıldı ama kurbanlar için saygı duruşu olmamıştı. O yüzden ben de kurbanlar için değil istismarcı biri için yapılan saygı duruşuna katılmak istemedim."

Dapena saygı duruşunda bulunmamasına rağmen Maradona'nın futbol tarihindeki yerini yadsımıyor: "Olağanüstü bir yeteneğe sahipti. Ama yeteneklerinizin ötesinde değerleriniz de olmalı."

Arkadaşları arasında güçlü feminist idealleri olduğu bilinen İspanyol futbolcu maçta protesto gerçekleştiren tek isim oldu.

Rakip takımın teknik direktörü de maçın devre arasında yanına giderek ona bu tepkinin nedenini sorduğunu, açıklamasının ardından onun tepkisine anlam verdiğini söyledi.

Maradona için yapılan saygı duruşunu protesto etti

Maç Özeti: Dynamo Kiev 0-4 FC Barcelona
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