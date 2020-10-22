Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Maraton bu kez Avrupa'dan Asya'ya!
22.10.2020 - 07:00 |

Maraton bu kez Avrupa'dan Asya'ya!

42.’si yapılacak olan N Kolay İstanbul Maratonu’nun toplantısı dün gerçekleştirildi. Organizasyondan pandemi nedeniyle birçok değişiklik yapılacağı açıklandı.

Maraton bu kez Avrupa'dan Asya'ya!
ABONE OL

42. kez düzenlenecek olan N Kolay İstanbul Maratonu’nun tanıtımı gerçekleştirildi.

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur, Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş katıldı. Organizasyonda, 42 kilometre kategorisinde Kovid-19 önlemleri alınarak sınırlı sayıda yerli ve yabancı atlet koşacak.

Pandemiye rağmen maratonu iptal etmeyi hiç düşünmediklerini belirten Spor İstanbul Genel Onur, “Koşunun pandemiye uygun olabilmesi için sosyal mesafe olması gerekiyor. Bu yüzden sporcular ilk defa Avrupa’dan Asya’ya koşacaklar” dedi.

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer ise şu ifadeleri kullandı: “Maratonu ben hayata benzetiyorum. Başlarken zorlanıyorsunuz. Isındıkça bakıyorsunuz mesafe kısalıyor. N Kolay bireylere sunduğumuz dijital bir bankamız. Bu maraton ile örtüşüyor.”

Toplantıda açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Maratonu bütün dünyaya yayma hedefindeyiz. Biz atletizmi bu şehrin her noktasında var olması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Maraton bu kez Avrupadan Asyaya

Rıza Çalımbay: “Amacımız Villarreal maçından puan ya da puanlar almak”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Derbide Fener farkı!
    Derbide Fener farkı!
  2. Yalçın formül arıyor
    Yalçın formül arıyor
  3. Maraton bu kez Avrupa'dan Asya'ya!
    Maraton bu kez Avrupa'dan Asya'ya!
  4. "Eski günlere döneceğiz"
    "Eski günlere döneceğiz"
  5. beIN Sports’la ipler kopuyor
    beIN Sports’la ipler kopuyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Orta sahalar stoper oynadı!

Orta sahalar stoper oynadı!

Hücumda fark var

Hücumda fark var

Florya çok rahatsız

Florya çok rahatsız

Transfer olmadı ortalık karıştı

Transfer olmadı ortalık karıştı

Sıradaki Haber