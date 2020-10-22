Maraton bu kez Avrupa'dan Asya'ya!

42. kez düzenlenecek olan N Kolay İstanbul Maratonu’nun tanıtımı gerçekleştirildi.



Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur, Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş katıldı. Organizasyonda, 42 kilometre kategorisinde Kovid-19 önlemleri alınarak sınırlı sayıda yerli ve yabancı atlet koşacak.



Pandemiye rağmen maratonu iptal etmeyi hiç düşünmediklerini belirten Spor İstanbul Genel Onur, “Koşunun pandemiye uygun olabilmesi için sosyal mesafe olması gerekiyor. Bu yüzden sporcular ilk defa Avrupa’dan Asya’ya koşacaklar” dedi.



Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer ise şu ifadeleri kullandı: “Maratonu ben hayata benzetiyorum. Başlarken zorlanıyorsunuz. Isındıkça bakıyorsunuz mesafe kısalıyor. N Kolay bireylere sunduğumuz dijital bir bankamız. Bu maraton ile örtüşüyor.”



Toplantıda açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Maratonu bütün dünyaya yayma hedefindeyiz. Biz atletizmi bu şehrin her noktasında var olması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.