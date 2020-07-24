Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Marcao: "Bana gelen transfer teklifi yok"
24.07.2020 - 23:35 |

Marcao: "Bana gelen transfer teklifi yok"

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da maç sonu Marcao açıklamalarda bulundu.

Marcao: "Bana gelen transfer teklifi yok"
ABONE OL

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da maç sonu Marcao açıklamalarda bulundu.

 "Pandemiden dönüştü beklemediğimiz bir oyun ortaya çıktı. Bana gelen transfer teklifi yok. Resmi teklif gelirse, menajerlerim ve kulüpler konuşur. Ben de o zaman düşünürüm. Şimdi sadece tatil yapmak istiyorum."

Marcao: Bana gelen transfer teklifi yok

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlandı!

Shabani Nonda'nın Lyon'a Attığı Harika Gol

    Whatsapp'tan transfer açıklaması!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Ryan Donk'tan sözleşme açıklaması!
      Ryan Donk'tan sözleşme açıklaması!
    2. Marcelo Saracchi: "Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik"
      Marcelo Saracchi: "Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik"
    3. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a hazır!
      Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a hazır!
    4. Bülent Korkmaz: "Başkanımız devam edecekse ben de ederim"
      Bülent Korkmaz: "Başkanımız devam edecekse ben de ederim"
    5. Atlanta United'da Frank de Boer dönemi sona erdi
      Atlanta United'da Frank de Boer dönemi sona erdi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Batuhan Karadeniz fırtınası! Tuzlaspor finalde...

    Batuhan Karadeniz fırtınası! Tuzlaspor finalde...

    Okan Buruk: "Çeyrek finalde Manchester United ile oynamak istiyoruz"

    Okan Buruk: "Çeyrek finalde Manchester United ile oynamak istiyoruz"

    Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler!

    Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler!

    Rekor kıran Mehmet Topal'a Ersan Kay'dan yağlı boya tablosu jesti

    Rekor kıran Mehmet Topal'a Ersan Kay'dan yağlı boya tablosu jesti

    Sıradaki Haber