24.07.2020 - 23:35 |
Marcao: "Bana gelen transfer teklifi yok"
Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da maç sonu Marcao açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da maç sonu Marcao açıklamalarda bulundu.
"Pandemiden dönüştü beklemediğimiz bir oyun ortaya çıktı. Bana gelen transfer teklifi yok. Resmi teklif gelirse, menajerlerim ve kulüpler konuşur. Ben de o zaman düşünürüm. Şimdi sadece tatil yapmak istiyorum."
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