Marcao: "Bana gelen transfer teklifi yok"

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da maç sonu Marcao açıklamalarda bulundu.

"Pandemiden dönüştü beklemediğimiz bir oyun ortaya çıktı. Bana gelen transfer teklifi yok. Resmi teklif gelirse, menajerlerim ve kulüpler konuşur. Ben de o zaman düşünürüm. Şimdi sadece tatil yapmak istiyorum."

Shabani Nonda'nın Lyon'a Attığı Harika Gol