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13.01.2021 - 00:56 |

Marcao: "Beşiktaş deplasmanında kazanabiliriz"

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Malatyaspor'u mağlup ettiği maçın ardından Marcao açıklamalarda bulundu.

Marcao: "Beşiktaş deplasmanında kazanabiliriz"
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Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Malatyaspor'u penaltılarda 7-6 mağlup ettikleri mücadelenin sonrasında konuştu.

İki kupayı da kazanmak istediklerini söyleyen Sambacı, "Zor bir maç oldu, saha şartları da sıkıntılıydı. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Çeyrek finale çıktık ama hedefler bitmiyor. Hafta sonu Beşiktaş maçı var, kupalar kazanmak istiyoruz. Bu maça sevineceğiz ama önümüze bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Seri penaltı atışlarında yaptığı vuruş sorulan Marcao, "Daha önce Portekiz'de bu şekilde penaltı attım. Galatasaray'da da fırsat yakaladım. Çalıştığım bir penaltı ve bu penaltı kaleciler için çok zor, kurtarmaları kolay değil." dedi. Derbi için de görüşleri sorulan Brezilyalı futbolcu, "Hafta sonu oynayacağımız Beşiktaş maçına Fatih Hoca, bizi en iyi şekilde hazırlayacaktır. Beşiktaş deplasmanından galibiyetle dönecek gücümüz var." diye konuştu.

Marcao: Beşiktaş deplasmanında kazanabiliriz

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