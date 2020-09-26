26.09.2020 - 07:00 |
Marcao için karar verildi
Sezona mükemmel bir başlangıç yapan ve Roma ile Lyon gibi kulüplerin radarında olan Brezilyalı stoper daha da değerlendikten sonra satılacak.
Hajduk Split maçında güzel futbolunu bir asistle süsleyen 24 yaşındaki futbolcu için 13-15 milyon euroları düşük bulan Teknik Direktör Fatih Terim’in kaygıları haklı çıktı.
Beklenti büyüdü
Oyuncunun formunu koruması halinde 25-30 milyon eurolara satılacağı beklentisi oluşmaya başladı. Bunun için Avrupa Ligi’nin önemli bir fırsat olduğu belirtildi. G.Saray 1.5 sezon önce Marcao’yu Chaves’ten 4 milyon euroya transfer etmişti. 2 senelik kontratı bulunan Marcao bu sezon 850 bin, gelecek yıl ise 900 bin euro alacak.