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HaberlerGalatasaray Haberleri Marcao için karar verildi
26.09.2020 - 07:00 |

Marcao için karar verildi

Sezona mükemmel bir başlangıç yapan ve Roma ile Lyon gibi kulüplerin radarında olan Brezilyalı stoper daha da değerlendikten sonra satılacak.

Marcao için karar verildi
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Hajduk Split maçında güzel futbolunu bir asistle süsleyen 24 yaşındaki futbolcu için 13-15 milyon euroları düşük bulan Teknik Direktör Fatih Terim’in kaygıları haklı çıktı.

Beklenti büyüdü

Oyuncunun formunu koruması halinde 25-30 milyon eurolara satılacağı beklentisi oluşmaya başladı. Bunun için Avrupa Ligi’nin önemli bir fırsat olduğu belirtildi. G.Saray 1.5 sezon önce Marcao’yu Chaves’ten 4 milyon euroya transfer etmişti. 2 senelik kontratı bulunan Marcao bu sezon 850 bin, gelecek yıl ise 900 bin euro alacak.

Marcao için karar verildi

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