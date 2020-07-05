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05.07.2020 - 00:17 |

Marcao: "TakÄ±mÄ±mdaki yerimi almaya hazÄ±rÄ±m"

GalatasaraylÄ± futbolcu Marcao, Trabzonspor maÃ§Ä±na hazÄ±r olduÄŸunun mesajÄ±nÄ± verdi.Â

Marcao: "TakÄ±mÄ±mdaki yerimi almaya hazÄ±rÄ±m"
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GalatasaraylÄ± futbolcu Marcao, SÃ¼per Lig'de yarÄ±nki Trabzonspor maÃ§Ä±na hazÄ±r olduÄŸunun mesajÄ±nÄ± verdi.Â 

Bir sÃ¼redir sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle takÄ±mdan ayrÄ± kalan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcu Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Sahalara geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in Ã§ok mutluyum! YarÄ±nki maÃ§Ä±mÄ±za tam olarak konsantre oldum ve hocam gÃ¶rev verirse takÄ±mÄ±mdaki yerimi almaya hazÄ±rÄ±m! Nazik sÃ¶zleriniz ve desteÄŸiniz iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler." ifadelerini kullandÄ±.

Marcao: TakÄ±mÄ±mdaki yerimi almaya hazÄ±rÄ±m

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