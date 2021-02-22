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22.02.2021 - 13:39 | | Fanatik

Marcelo, Liverpool'un teklifini açıkladı

2016-17 yıllarında Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve sonrasında transfer olduğu Olympique Lyon'daki performansıyla dikkat çeken Marcelo Guedes, devre arasında Liverpool'dan teklif aldığı söylentilerini doğruladı.

Marcelo, Liverpool'un teklifini açıkladı
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2016-17 yıllarında Süper Lig 'de Beşiktaş forması giyen Brezilyalı stoper Marcelo Guedes, İngiliz devi Liverpool'dan teklif aldığı iddialarına ilişkin konuştu. Canal +'ya konuşan Marcelo, devre arasında savunma hattına Ben Davies ile birlikte milli yıldızımız Ozan Kabak'ı ekleyen Liverpool'dan teklif aldığını doğruladı.

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceği Lyon'da kalmak istediği için teklifi reddettiğini açıklayan Marcelo, "Umarım sözleşme konusunda yakında bir çözüm buluruz. Burada kendimi iyi hissediyorum. Lyon'a daha fazlasını verebileceğini düşünüyorum. Zamanla da bir çözüm bulacağımızı umuyorum. Liverpool? Menajerim Liverpool ile görüştü ama burada kendimi iyi hissediyorum. Hayalim Lyon ile bir şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı.

Marcelo, Liverpoolun teklifini açıkladı

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