06.08.2020 - 09:19 | | CNNTürk
Marcelo'nun eşinden Beşiktaşlıları heyecanlandıran mesaj!
Beşiktaşlı eski stoperin eşinin yaptığı paylaşım siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Tatiane Guedes, "Beşiktaş taraftarları inanılmazsınız! Tanrı’nın planları her zaman olağanüstüdür. Yakında birlikte olacağız" dedi.
Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Marcelo’nun eşi Tatiane Guedes, dün Instagram’dan yaptığı paylaşımla Siyah-Beyazlılar’ı heyecanlandırdı. Yenge, “Beşiktaş taraftarları inanılmazsınız! Tanrı’nın planları her zaman olağanüstüdür. Yakında birlikte olacağız” dedi.
Beşiktaş’a 2016 yılında Almanya ekibi Hannover’dan kazandırılan Marcelo Guedes, Kara Kartal’da ortaya koyduğu başarılı görüntünün ardından sadece 1 sezon sonra 7 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Lyon’un yolunu tutmuştu.