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HaberlerBeşiktaş Haberleri Marcelo'nun eşinden Beşiktaşlıları heyecanlandıran mesaj!
06.08.2020 - 09:19 | | CNNTürk

Marcelo'nun eşinden Beşiktaşlıları heyecanlandıran mesaj!

Beşiktaşlı eski stoperin eşinin yaptığı paylaşım siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Tatiane Guedes, "Beşiktaş taraftarları inanılmazsınız! Tanrı’nın planları her zaman olağanüstüdür. Yakında birlikte olacağız" dedi.

Marcelo'nun eşinden Beşiktaşlıları heyecanlandıran mesaj!
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Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Marcelo’nun eşi Tatiane Guedes, dün Instagram’dan yaptığı paylaşımla Siyah-Beyazlılar’ı heyecanlandırdı. Yenge, “Beşiktaş taraftarları inanılmazsınız! Tanrı’nın planları her zaman olağanüstüdür. Yakında birlikte olacağız” dedi.

Beşiktaş’a 2016 yılında Almanya ekibi Hannover’dan kazandırılan Marcelo Guedes, Kara Kartal’da ortaya koyduğu başarılı görüntünün ardından sadece 1 sezon sonra 7 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Lyon’un yolunu tutmuştu.

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Marcelonun eşinden Beşiktaşlıları heyecanlandıran mesaj

 

 

 

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