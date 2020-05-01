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01.05.2020 - 17:31 | | HABERTÜRK

Marco Aurelio, Fenerbahçe'yle anlaştı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Aurelio'nun, önümüzdeki sene yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertlilerin teknik heyetinde görev alacağı öğrenildi.

Marco Aurelio, Fenerbahçe'yle anlaştı

2003-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve bu 5 sezonda 3 şampiyonluk bir de Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaşma başarısı elde eden Mehmet Aurelio, sarı-lacivertli takımın teknik heyetinde yer almaya hazırlanıyor.

Habertürk'ün haberine göre; Aurelio, önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'nin teknik heyetinde yer alacak.

SON OLARAK ÇORUMSPOR'DA ÇALIŞTI
Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor gibi takımlarda yardımcı teknik direktörlük görevini yürüten Aurelio, son olarak ise 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorumspor'un teknik direktörlüğünü yürütüyordu.  Aurelio'nun yanı sıra eski futbolculardan teknik direktörlük kariyeri bulunan başka isimlerin de teknik heyete katılabileceği ve önümüzdeki günlerde bu isimlerin de netleşeceği kaydedildi.

Marco Aurelio, Fenerbahçeyle anlaştı

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