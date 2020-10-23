Mardin potada destek bekliyor

Daha önce Belediye bünyesinde mücadele eden ancak yeni oluşumda belediyesinin desteğini devam ettirmeyeceğini söylemesinin ardından şehrin basketbol gönüllüleri tarafından devralınan Mardin Gençlerbirliği Kulübü kendilerine verilen sözlerin tutulmasını istiyor. Kulübün kapanması gündeme geldiğinde Mardin'deki kız çocuklarını spora yönlendirmek, gençleri kötü alışkanlıklardan ve terörden uzak tutmak amacıyla 'mutlaka yaşatılmalı' denerek sahip çıkan isimler kendilerine söz veren isimlere çağrı yapıyor. Kulüp Başkanı Münir Bilgici, şehirlerinde basketbolu yaşatmak için tüm çabayı sarfettiklerini belirterek, "Mardin il ve ilçelerinden 200'e yakın kız sporcumuzu takip ediyoruz. Bunlardan 2 tanesini bu yıl takıma monte edip, her sene bu sayıyı artırmak istiyoruz. Aynı zamanda Batman ve Diyarbakır gibi çevre illerimizden çocuklarımızı bünyemize alıyoruz. Yaptığımız çalışmaların değer görmemesine üzülüyoruz. Biz çocuklarımızı terörün gölgesinden, sokaklardan bin bir zorluktan alıp umut ışığı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kulübün kapanmaması için girişimler yaptıklarında birçok iş adamının kendilerine söz verdiğini ancak şimdi geri çekildiğini de söyleyen Bilgici, "Ne kendilerinden, ne belediyeden, ne valilikten ne de sivil topluk kuruluşlarından destek alamıyoruz. Bu takımı yaşatmak için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız ama Mardin için buna herkesin destek olması lazım" diye konuştu.