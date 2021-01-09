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09.01.2021 - 01:03 |

Marial Shayok ve Justin Tillman Bursaspor'da!

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Marial Shayok ve Justin Tillman'ı transferi etti.

Marial Shayok ve Justin Tillman Bursaspor'da!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Marial Shayok ve Justin Tilmann'ı transferi etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip, 25 yaşındaki Kanadalı Shayok ve 23 yaşındaki ABD'li Tilmann'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. 

Şutör gard pozisyonunda oynayan Shayok, Nba Draft 2019 seçmelerinde ikinci turun 54. sırasından Philadelphia 76ers tarafından seçilmişti. 

Tilmann ise son olarak İtalya ekibi Dinamo Sassari'de forma giydi.

Marial Shayok ve Justin Tillman Bursasporda

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