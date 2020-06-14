Mariano’dan şampiyonluk ve sözleşme açıklaması

Galatasaraylı Mariano, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor karşısında 100. kez giyeceği sarı-kırmızılı forma için yaşadığı büyük heyecanı, sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonraki durumunu ve üst üste üçüncü şampiyonluk için takımın şu an içerisinde bulunduğu havayı anlattı.

“100. maç beni daha da motive ediyor”

Çaykur Rizespor karşısında sarı-kırmızılı forma ile 100. maçına çıkacak olan Brezilyalı futbolcu “Galatasaray, Türkiye ve Avrupa’nın dev bir kulübü. Bu kulübün formasını giymek benim için bir onur. Futbolda bugüne kadar gördüğüm en tutkulu taraftar için sahada ter dökmekten dolayı mutluyum. Böylesi büyük bir takımda 100 maça ulaşmak büyük bir keyif. Böyle bir rakama ulaşmak da beni, burada yeni bir şampiyonluk kazanmak adına ayrıca motive ediyor” dedi.

“Galatasaray’da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum”

Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili olarak şunları söyledi: “Galatasaray’da kalıp kalmayacağımı hala bilmiyorum. Avrupa’da başka bir kulüpte mi yola devam edeceğim yoksa Brezilya’ya mı döneceğim bilemiyorum. Durumumu lig bitikten sonra görüşeceğiz.”

“Tüm takım şampiyonluk hedefine kilitlendi”

Üst üste üçüncü şampiyonluğa odaklandığını söyleyen deneyimli futbolcu “Tek bildiğim, bu sezon Galatasaray’ın bir şampiyonluk daha elde etmesi için elimden geleni yapacağım. Şampiyonluk mücadelesi çok çetin geçiyor. Daha lider takımla oynayacağımız maç var her şey mümkün. Tüm takım olarak şampiyonluk hedefine son derece kilitlenmiş bir durumdayız” diye konuştu.