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03.09.2020 - 23:02 | | İSTANBUL (AA) -

Maribor'da Mauro Camoranesi dönemi

Mauro Camoranesi, Slovenya ekibi Maribor'un teknik direktörü oldu.

Maribor'da Mauro Camoranesi dönemi
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Slovenya 1. Futbol Ligi ekibi Maribor'da teknik  direktörlük için Arjantin asıllı İtalyan çalıştırıcı Mauro Camoranesi ile anlaşma  sağlandı. Maribor Kulübü, teknik direktör Sergej Jakirovic'in yerine göreve  getirilen 43 yaşındaki Camoranesi ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığını  duyurdu.

İtalya ekibi Juventus'ta forma giydiği dönemle futbolseverlerin  aklında yer eden Camoranesi, İtalya Milli Takımı ile 2006 FIFA Dünya Kupası'nda  şampiyonluk yaşamıştı.

Camoranesi, 2014'te futbolu bıraktıktan sonra Meksika'da Coras ve  Chiapas, Arjantin'de Tigre'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı. Genç çalıştırıcı,  ocak ayında ise Slovenya ekibi Tabor Sezana'nın başına geçmişti.

Mariborda Mauro Camoranesi dönemi

 

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