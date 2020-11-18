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18.11.2020 - 18:07 |

Mario Balotelli için Barnsley iddiası

Brescia'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan ve şu anda boşta olan Mario Balotelli'nin Barnsley formasıyla İngiltere'ye dönebileceği belirtildi.

Mario Balotelli için Barnsley iddiası
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İtalya Serie A ekiplerinden Brescia'dan ayrıldıktan sonra boşta bulunan Mario Balotelli için yeni bir iddia gündeme geldi. Sky Sports, Balotelli'nin İngiltere'ye dönüş adına Barnsley ile görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Brescia'dan ayrıldıktan sonra serbest kalan ve ülkemizde de Beşiktaş ile adı anılan Balotelli'nin ocak ayında Championship ekiplerinden Barnsley'e transfer olabileceği belirtilirken Balotelli'nin transferi adına temsilcilerinin, Barnsley'nin başkanları Chilen Lee ve Paul Conway ile bir görüşme gerçekleştirdikleri aktarılıyor.

Mario Balotelli için Barnsley iddiası

 

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