Mario Balotelli, İtalya 4. Lig takımıyla, Clichy amatörde çalışıyor

Kariyerinde Inter, Manchester City, Milan, Liverpool gibi önemli takımların formasını giyen Mario Balotelli, Brescia'dan ayrıldıktan sonra takım bulamamıştı. İsmi Beşiktaş ile de anılan Balotelli, kariyerine devam etmek adına teklifler beklerken İtalya Serie D ekiplerinden Franciacorta ile antrenmanlara çıkıyor.

Balotelli, yarı profesyonel bir takım konumundaki Franciacorta'nın sportif direktörü ile arkadaş ve formda kalmak adına takım antrenmanlarına katılıyor. Henüz 30 yaşında olan ve kariyerinde birçok önemli başarıya erken yaşta imza atan Mario Balotelli, futbol kariyerine devam edebilmek adına teklif bekliyor.

Clichy de amatörde

Geçtiğimiz sezon Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Fransız sol bek Gael Clichy de yeni sezon öncesi hiçbir takımla anlaşmadı. Clichy, National 3'te mücadele eden amatör ekip Thonon Evian Grand Geneve ile antrenmanlara çıkıyordu. Fransa'da National 3, 5. lig düzeyine tekabül etmekte.

Kariyerinde Arsenal ve Manchester City formaları da giyen Clichy, Fransız basınının yazdığı şekilde yıllık 3 milyon Euro'luk maaşıyla Başakşehir'in en çok kazanan oyuncusu konumundaydı.

Hala futbola devam etmek istediğini belirten Clichy ile Balotelli, 2011-13 yılları arasında birlikte Manchester City forması giymişlerdi.