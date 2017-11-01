Mario Gomez Bayern'e geri dönüyor..

Bundesliga'da liderliğini sürdüren Bayern Münih'te forvet sıkıntısı gün yüzüne çıktı.

Thomas Müller'in uzun süreli sakatlığı sonrası tek alternatif olarak kalan Robert Lewandowski'nin de sakatlanması, Bavyera ekibinin elinde gerçek anlamda santrfor oynayabilecek bir isim bırakmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'le oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulunan sportif direktör Hasan Salihamidzic, ''Alternatifler için çalışmalara başladık'' diye konuştu.

Alman basınında, Bayern'de yaşanan golcü problemi üzerine, takımın Ocak ayında kadrosuna katabileceği alternatif forvet konusunda bazı isimler masaya yatırıldı.

Bayern Münih'in, ilk olarak eski futbolcusu Mario Gomez'e yöneleceği öne sürüldü. Ancak Wolfsburg'la sözleşmesini sezon başında yenileyen, ve gelecek yaz Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen 32 yaşındaki forvetin, Bayern'de yedek oturma fikrine sıcak bakması öngörülmüyor.

Gomez'den sonra Bavyera ekibinde listenin 2. sırasında Stefan Kiessling'in olduğu belirtiliyor. 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon Leverkusen adına yalnızca 2 maçta forma giydi ve transferi halinde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilecek. Tek kuşku, Kiessling'in artık eski gücünde olmaması.

Dzeko ve Van Persie?

Bayern Münih'in forvet alternatifleri arasında yer aldığı iddia edilen Edin Dzeko ve Robin van Persie isimleri, transferleri gerçekleşmesi en uzak ihtimalde olan iki isim. Roma'da direkt forma giyen ve formunun zirvesinde bulunan Edin Dzeko, Lewandowski'nin gölgesinde kalmak istemeyecektir.

Robin van Persie'ye gelecek olursak; sezon başından bu yana Fenerbahçe'de forma giymeyen ve artık futbol adına çok büyük beklentilerin olmadığı 34 yaşındaki futbolcunun isminin Bayern'le anılması, ismine olan hürmetten öte bir durum değil.