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28.06.2020 - 18:41 |

Mario Gomez kariyerini golle bitirdi! Beşiktaş'tan paylaşım...

Bir dönem Beşiktaş formasıyla Süper Ligde şampiyonluk yaşayan Mario Gomez, aktif futbolculuk kariyerindeki son maçına Darmstadt 98 karşısında çıktı. Gomez kariyerini golle tamamladı. Beşiktaş maçın ardından paylaşım yaptı.

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Türkiyede Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Mario Gomez, futbolu bıraktı. Alman golcü, kariyerindeki son maçında takımı Stuttgart'ın Bundesliga 2nin son haftasında sahasında oynadığı Darmstadt 98 maçıyla çıktı.

42nci dakikada attığı golle kariyerini noktalayan Gomez, bu gole rağmen takımının mağlup olmasına engel olamadı. Darmstadta galibiyeti getiren golleri 32nci dakikada Serdar Dursun, 53üncü dakikada Matthias Bader ve 88inci dakikada Tobias Kempe kaydetti. Türk futbolcu Serdar Dursun, takımının ikinci golünde de asisti yapan isim oldu.

Mario Gomez kariyerini golle bitirdi Beşiktaştan paylaşım...

Stuttgart'ın doğrudan Bundesliga'ya yükselmesinde attığı 7 golle katkı sağlayan Mario Gomez, 82nci dakikada yerini Sasa Kalajdzice bıraktı.

Beşiktaş'tan paylaşım
Beşiktaş'tan futbolu bırakan eski futbolcusu Mario Gomez'e teşekkür paylaşımı.

Mario Gomez kariyerini golle bitirdi Beşiktaştan paylaşım...


Mario Gomez kariyerini golle bitirdi Beşiktaştan paylaşım...

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