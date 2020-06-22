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HaberlerBeşiktaş Haberleri Mario Gomez'den flaş karar!
22.06.2020 - 18:22 |

Mario Gomez'den flaş karar!

Almanya Bundesliga'ya tekrar yükselen Stuttgart'ta forma giyen Mario Gomez futbolu bırakma kararı aldı.

Mario Gomez'den flaş karar!
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Almanya Bundesliga'ya yeniden çıkmayı garantileyen Stuttgart'ta Mario Gomez, vedaya hazırlanıyor.

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, konuya ilişkin, "Koronavirüs varken Mario Gomez'in nasıl veda edeceğini ayarlamamamız gerekiyor. Elbette böyle bir kariyete sahip olan oyuncumuzun taraftarların önüne çıkamaması çok yazık ancak yapacak bir şey yok. Gomez'le görüşerek kendisi için mümkün olan en iyi şeyi yapmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mario Gomez, 2015/5016 sezonunda ülkemizde Beşiktaş'ta forma giymiş, bir şampiyonluk yaşamış ve 26 golle gol krallığı yaşamıştı.

Bu sezon Stuttgart formasıyla 23 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

Mario Gomezden flaş karar

 

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