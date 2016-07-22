Mario Götze evine dönüyor

Alman Milli Takımı oyuncularından Mario Götze, eski kulübüne geri döndü. Üç yıl önce Borussia Dortmund ile yollarını ayırarak Bayern Münih’e transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, tekrar sarı-siyahlı ekibin yolunu tuttu.

Sağlık kontrolünden geçen oyuncunun 2020’ye kadar geçerli sözleşmeye imza attığı belirtildi. Götze, Bundesliga’da 156 maçta 44 gol attı ve 49 asist yaptı, Şampiyonlar Ligi’nde de, 43 maçta 11 gol ve 15 asist ile mücadele etti.