Mario Jardel, Galatasaray'dan ayrılışının perde arkasını açıkladı

1999-20 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran Galatasaray, göğsümüzü kabartmış, tarihi bir başarıyı ülkemize tattırmıştı. Tarihi başarının ardından teknik direktör Fatih Terim ve bazı önemli isimler, takımdan ayrılıp Avrupa'nın yolunu tutmuşlardı.

Malazgirt Meydan Muharebesi, Anadolu'nun kapılarını nasıl Türkler'e açtıysa; 2000'deki UEFA Kupası da bizlere Avrupa'nın yolunu açtı. Fatih Terim'in yerine Mircea Lucescu'yu getiren sarı-kırmızılılarda; kazanılan başarıyı daha da ileriye götürmek için bir süper yıldız transferine ihtiyaç vardı.

O dönem Porto'da 13 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ve 10 kez rakip fileleri sarsan Mario Jardel, Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından transfer listesinin en başındaki isimdi. Sarı kırmızılılar, o dönem için 17 milyon Euro gibi astronomik bir bonservis bedelini gözden çıkarıp Brezilyalı yıldızı kadroya katmaya başardı.

1999-20'in UEFA Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, dönemin Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid ile Süper Kupa Finali'nde karşılaştı. Finalde attığı iki gole Süper Kupa'yı Galatasaray'a kazandıran Sambacı, 2000-01 sezonunda sarı-kırmızılı formayla çıktığı 41 maçta 33 kez rakip fileleri sarsıp adeta gol makinesi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.

Galatasaray'da 1 sezon forma giymesine karşın sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmayı başaran Süper Mario Jardel, bu gece Asist Analiz'in Instagram hesabının canlı yayın konuğu oldu.

Asist Analiz'in Instagram yayınına canlı olarak bağlanan Jardel, "Koronavirüs nedeniyle evimde çalışmalarıma devam ediyorum. Tüm Galatasaray taraftarlarına buradan selamlarımı iletiyorum" diyerek röportaja giriş yaptı.

Cristiano Ronaldo topa vurmasını benden öğrendi diye bir cümleniz var mı? Bu doğru mu? Anlatsana biraz...

- Evet. Cristiano topa vurmayı benden öğrendi.

Galatasaray'da Mario Jardel'den sonra gelen en büyük yabancı golcü kim?

- Benim gibi oynayan bir futbolcu; Galatasaray'da görmedim.

Galatasaray'da o dönem en iyi anlaştığı Türk futbolcu kimdi?

- Galatasaray'da oynadığım dönemde en çok Bülent Korkmaz'la iyi anlaşırdım.

Her ayrılık zordur. Galatasaray'dan niye ayrıldın?

- Galatasaray'da çok mutluydum. Ancak o dönem birileri kafamı girdi ve aklımı karıştırdı. O yüzden de Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kaldım.

Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takım çalıştırır mısın?

- Şu anda teknik direktör olmak için her şeye sahibim. Bir gün Türkiye'de bana bu şans verilirse; tercihim Galatasaray'dan yana olur.

Soyunma odasında hiç kavga ettin mi?

- Galatasaray'da kimseyle kavga etmedim. Eğer öyle bir durum olsa bunun hakkını verirdim.

Galatasaray'ın bugünkü kadrosu Jardelli kadroyu mağlup eder mi?

- Tabii ki hayır.

Brezilyalı efsane, röportajı "I love you Galatasaray... Türkiye'yi ve Galatasaray'ı çok özlüyorum. En kısa zamanda görüşeceğiz" diyerek röportajı noktaladı.