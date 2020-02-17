Marius Sumudica: Bu takÄ±m dÃ¼ÅŸmeyecek

SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda sahasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor'u 2-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Marius Sumudica, maÃ§Ä±n sonucunun kimse iÃ§in sÃ¼rpriz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sumudica, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã§ok fazla fÄ±rsat kaÃ§Ä±rarak maÃ§tan gergin bir ÅŸekilde ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Muhammet Demir'in maÃ§ta iki penaltÄ±dan yararlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Sumudica, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ã‡ok iyi oynadÄ±k. Bence bu galibiyet kimse iÃ§in sÃ¼rpriz olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Sahada tek bir takÄ±m vardÄ± o da Gaziantep FK'ydi. Ä°ki penaltÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±k. Ben ikinci penaltÄ±yÄ± kullanmasÄ± iÃ§in Maxim'e sÃ¶yledim. Ben sahanÄ±n iÃ§erisine giremem. Daha sonra Maxim ile konuÅŸtum. Muhammet'in ilk penaltÄ±yÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu, bu yÃ¼zden ikinci penaltÄ±yÄ± atacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Ben Muhammet adÄ±na Ã¼zgÃ¼n deÄŸilim bÃ¶yle ÅŸeyler futbolda olur. OyuncularÄ±mÄ± ve taraftarlarÄ± tebrik ediyorum. SoÄŸuk havada akÅŸam 8'de oynadÄ±k, oyuncularÄ±m iÃ§in kolay deÄŸildi. Buraya ilk geldiÄŸim gÃ¼n herkes oturduÄŸu yerde 'bu takÄ±m 2'nci lige dÃ¼ÅŸer' diyordu. Yine sÃ¶ylÃ¼yorum, bu takÄ±m dÃ¼ÅŸmeyecek."

Ä°smail Kartal'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±

Ã‡aykur Rizespor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartal ise Rize'deki hava ÅŸartlarÄ± dolayÄ±sÄ±yla maÃ§a yeterli dÃ¼zeyde hazÄ±rlanamadÄ±klarÄ±na iÅŸaret etti.Â

Gaziantep FK'nin oyuna coÅŸkulu baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± bildiklerini anlatan Kartal, "MaÃ§Ä±n baÅŸlarÄ±nda net pozisyonlar yakaladÄ±k ama deÄŸerlendiremedik. OyuncularÄ±mÄ±zÄ±n buraya gelirken morali iyiydi. MaÃ§a iyi hazÄ±rlanamadÄ±k, sonuÃ§ olarak 2 haftadÄ±r maÃ§ yapmÄ±yorduk. MaÃ§Ä±n sonlarÄ±na doÄŸru nasÄ±l 1 puan alÄ±rÄ±z diye hamleler yaptÄ±k. Ä°stediklerimizi sahaya yansÄ±tamadÄ±k, rakibi tebrik ediyoruz, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki maÃ§lara bakacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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