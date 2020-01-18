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18.01.2020 - 23:48 | | AA

Marius Sumudica: "Gelmedikleri için mutsuzum"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi. Sumudica, transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Marius Sumudica: "Gelmedikleri için mutsuzum"
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi. 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sumudica, kendilerinden daha iyi ve şampiyonluk yarışında olan bir takıma karşı kaybettiklerini dile getirdi.

Mücadelenin heyecanlı ve seyir zevkinin yüksek olduğunu belirten Sumudica, şu ifadeleri kullandı: 

"Zor bir mücadele oldu. İlk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi kapattık ve rakibe alan bırakmadık ve neredeyse hiçbir fırsat bırakmadık. İkinci yarı golü yedikten sonra sistemde değişikli yaptım. Daha çok baskı altına aldık rakibi ve fırsatlar da yakaladık. Golü bulabilirdik ama olmadı. Bu tür takımlara karşı fırsatları değerlendiremezseniz rakip kazanır. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle ikinci yarı fiziksel olarak rakibe karşı oyunu domine ettik. Üzgünüm çünkü gelecek maç 3 oyuncudan eksik olacağız." 

Rumen teknik adam, hakkında çıkan transferlerden komisyon aldığı iddialarını hatırlatarak, salonda bulunan bir gazeteciyi gösterdi. 

Söz konusu gazeteci hakkında dava açacağını bildiren Sumudica, "Avrupa'dan alanında uzman çok iyi 2 avukat getireceğim. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağım. Davayı kazanacağıma inanıyorum. Kazandığım tazminatı kimsesiz çocuklara bağışlayacağım." diye konuştu. 

Sumudica, transferlerle ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: 

"Transfer benim işim değil, yönetimin kararları söz konusu. Kimseyi suçlamıyorum. Bazı isimler üzeride çalışıyoruz. İki istediğim oyuncu var birisi Alexandru Chipciu diğeri ise Alexander Soderlund. Bakalım göreceğiz 2 ay sonra burada olacaklar mı. Umarım gelirler. Gelmedikleri için mutsuzum. Gelecek aylarda bakalım burada olursam konuşuruz. Umarım oyuncular burada olur. Transferler gerçekleşmedi diye kimseyi suçlamıyorum."

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