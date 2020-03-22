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22.03.2020 - 07:00 |

Marius Sumudica: ‘Risk altındaydım’

Gaziantep’in teknik direktörü Marius Sumudica açıklamalarda bulundu.

Marius Sumudica: ‘Risk altındaydım’

Gaziantep’in teknik direktörü Marius Sumudica, Romanya’da yayın yapan digisport’a açıklamalarda bulundu.
Romanya’ya özel jetle geldiğini anlatan Sumudica, “Çok fazla risk altındaydım. İlk sıralar koronavirüs olduğum için şaka yaptım, ama son zamanlarda bunun bir şaka olmadığını gelişmelerden gördüm. 600 odalı bir otelde, sadece beş kişiydik, onlar da bulunduğumuz ve hareket etmek zorunda olduğumuz kanatları kapattı. Nasıl kalacağım?” dedi.
Sıkıntılı günlerin bitmesi için dua ettiğini aktaran tecrübeli hoca, “Tanrı’ya dua ediyorum; Türkiye’de her şeyin kontrol altında olması ve futbola odaklanabilmek için. Otelden ayrılırken oradaki yetkililere geri döneceğimi söyledim ve tüm eşyalarımı otel odasında bıraktım. Ligler eğer başlarsa geri dönüp takımımı ilk 10 içerisinde bitirmek için savaşmaya hazırım” diye konuştu.

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