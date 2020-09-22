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22.09.2020 - 12:35 | | TRABZON (AA) -

Marlon takımla çalışmalara başladı

Bordo-mavili takımda Pereira, bireysel çalışmalarını sürdürürken, Brezilyalı sol bek Marlon, takımla çalışmalara başladı.

Marlon takımla çalışmalara başladı
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Süper Lig'de 26 Eylül Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban katılmadı, Ahmet Canbaz ise salonda çalıştı. Joao Pereira, bireysel çalışmalarını sürdürürken, Brezilyalı sol bek Marlon, takımla çalışmalara başladı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas organizasyonlarının ardından yarı sahada taktik maçı yaptı, son bölümde de şut çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Marlon takımla çalışmalara başladı

 

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