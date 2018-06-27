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27.06.2018 - 10:02 |

Marouane Fellaini imzayı attı iddiası!

Adı uzun bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılan Marouane Fellaini, kendi ağzından transferinin bittiğini açıkladı.

Marouane Fellaini imzayı attı iddiası!
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Manchester United ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda biten Marouane Fellaini'nin adı uzun bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılıyordu.

Belçika Milli Takımı'yla birlikte Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda boy gösteren yıldız futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada transferinin bittiğini açıkladı.

"YAKINDA ÖĞRENECEKSİNİZ!"

Düzenlediği basın toplantısında geleceğine ilişkin soruları yanıtlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, oldukça gizemli sözler kullandı.

Gelecek sezon hangi takımda oynayacağımı biliyorum." diyen Belçikalı yıldız, gazetecilerin "Peki bu takım, Türkiye ya da Çin'den mi? Yoksa Arsenal veya Milan'la mı anlaştınız?" şeklindeki sorusuna ise gülerek şu yanıtı verdi:

"Dünya Kupası sırasında bunun cevabını öğreneceksiniz."

HEYECAN YARATTI!

Fellaini'nin yaptığı bu açıklamalar, sosyal medyada ise büyük bir yankı uyandırdı. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar, yıldız ismin bu sözleri sonrasında heyecanlı bir bekleyişe geçti. (Fanatik)

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