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28.10.2020 - 07:51 |

Marsilya-Manchester City: 0-3

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Manchester City, deplasmanda Marsilya'ya konuk oldu.

Marsilya-Manchester City: 0-3
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Manchester City, deplasmanda Marsilya'ya konuk oldu. Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan City, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

City'ye galibiyeti getiren golleri, 18.dakikada Ferran Torres, 76. dakikada İlkay Gündoğan ve 81.dakikada Raheem Sterling kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City puanını 6'ya çıkararak ilk sırada yer alırken, Marsilya 0 puanla son sırada kaldı.

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Marsilya-Manchester City: 0-3

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