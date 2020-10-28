Marsilya-Manchester City: 0-3

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Manchester City, deplasmanda Marsilya'ya konuk oldu. Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan City, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

City'ye galibiyeti getiren golleri, 18.dakikada Ferran Torres, 76. dakikada İlkay Gündoğan ve 81.dakikada Raheem Sterling kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City puanını 6'ya çıkararak ilk sırada yer alırken, Marsilya 0 puanla son sırada kaldı.