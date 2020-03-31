Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına futbol dünyasından bir isim daha yenik düştü. Cumartesi gününden bu yana Senegal'in başkenti Dakar'da solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veren 68 yaşındaki Pape Diouf, hayatını kaybetti.

Diouf, 2005 ile 2009 yılları arasında Marsilya'nın başkanlığını yapmıştı.