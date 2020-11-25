Martin Skrtel: Her yeni maç bir deneyim

Başakşehirli Martin Skrtel, Manchester United'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından karşlaşmayı değerlendirdi.

Skrtel maçla ilgili sözlerinde "Açıkça söylemek gerekirse düşündüğümüzden farklı bir skor yaşadık. İlk yarıda 3 gol yedik, çok zor oldu bizim için. İkinci yarıda ortaya koyduğumuz performans önemliydi. Golü de bulduk, ikinci golü de bulabilseydik bizim için önemliydi ama atamadık ve kaybettik, bizim için hayal kırıklığı oldu." sözlerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nin kendileri gibi genç bir kulüp için önemli bir deneyim olduğunu söyleyerek, "Bizim için iyi bir fırsat Şampiyonlar Ligi, kulübümüz genç bir kulüp ve bu bizim için önemli deneyimler. Türkiye'nin önemli kulüpleri olan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlarla yarışıyoruz. Geçen sezon Şampiyon olduk. Bizim için her şey bir deneyim ve öğrenmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Kalan maçlarla ilgili de konuşan Slovak stoper, "Kalan 2 maçımızdan puanlar çıkarmak istiyoruz. Leipzig ile evimizde ve PSG ile deplasmanda oynayacağız. Sahada en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Eski bir Liverpoollu olan Skrtel, Old Trafford'da yeniden bulunmak ile ilgili soruya ise "Yeniden İngiltere'de olmak benim adıma güzel. Buranın atmosferi gerçekten hep muhteşem" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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