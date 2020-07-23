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23.07.2020 - 19:09 | | Sporx

Martin Skrtel transfer teklifini resmen açıkladı!

Medipol Başakşehir'le ilk şampiyonluğunu yaşayan Martin Skrtel, transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Martin Skrtel transfer teklifini resmen açıkladı!
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Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşan Martin Skrtel, Çekya basınına yaptığı açıklamada Sparta Prag'dan teklif aldığını ancak reddettiğini söyledi.
Birçok teklif aldığını kaydeden tecrübeli stoper, "Sparta Prag'dan ciddi bir teklif geldi ancak kabul etmedim. Başka kulüplerden de teklifler aldım, Slovakya'dan ve başka ülkelerden. Bu yaşımda bana böyle ilgi olması beni şaşırtıyor ancak bu yaştan sonra geçen sene yaptığım gibi büyük deneyimler yaşama peşinde değilim" dedi.

Fenerbahçe'de 3 yıl oynadıktan sonra Atalanta ile 1 aylık bir macera yaşayan 35 yaşındaki oyuncunun Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Martin Skrtel transfer teklifini resmen açıkladı

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