Martin Skrtel'e kan donduran tehdit! Manchester taraftarı...

Skorer Dış Haberler

Geçtiğimiz Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Manchester United'la karşılaşan Başakşehir, dev rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Karşılaşma sonrasında aynı zamanda eski Liverpool futbolcusu olan Skrtel'in 'Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetimizi aldık. Keşke her hafta Manchester United'la oynasak.' dediği iddia edilmişti. Skrtel böyle bir söz söylemediğini açıklasa da İngiltere'de kısa sürede yayıldı. Manchester taraftarları Skrtel'in söylediği iddia edilen bu sözlere ateş püskürdü. Hatta tecrübeli yıldızın Instagram hesabına tehdit ve küfür dolu mesajlar atmaya başladı.

Skrtel bu mesajlardan bir tanesini paylaşıp Instagram'ı etiketleyerek 'Bu paylaşım hakkında ne düşünüyorsunuz?' yazdı. Mesajda Skrtel'i ve ailesini döverek öldürmekle tehdit ederken birçok da küfür bulunuyor.

Başakşehir'in Manchester United'la karşılaşacağı rövanş maçı 24 Kasım'da Old Trafford'ta oynanacak.

Başakşehir'İn Avrupa ilkleri