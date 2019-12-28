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28.12.2019 - 14:01 |

Mascherano bir, Sosa iki, Iniesta üç

Trabzonsporlu Jose Sosa’ya kanca atan Estudiantes kulübünün bu hamlesinin, üçlü bir transfer stratejisinin ikinci ayağı olduğu ortaya çıktı. Arjantin kulübü, geçtiğimiz haftalarda ülkenin yıldız futbolcusu, eski Barcelonalı Javier Mascherano’yu kadrosuna katarak dikkat çekmişti.

Mascherano bir, Sosa iki, Iniesta üç
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 Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Kulüp başkanı Juan Sebastian Veron’un, takımı üç yıldız ile takviye etme planı bulunduğu bildirildi. Mascherano ile bunun ilk ayağı gerçekleştirilirken, kulüp için çok önemli bir yeri bulunan Jose Sosa’nın, bu projede ikinci sırada yer alan isim olduğu ortaya çıktı.

Mascherano ve Sosa transferlerinin ardından ise üçüncü olarak rota bir başka eski Barcelonalı Andres Iniesta’ya çevrilecek. Futbol hayatını Japonya’nın Vissel Kobe kulübünde sürdüren yıldız futbolcunun önümüzdeki dönemde buradan ayrılacağını hesaplayan Veron, bu isim için de şimdiden görüşmelere başladı.

Trabzonspor’un, 2020 Haziran’ına kadar süren sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği belirtilen Jose Sosa’nın olası transferinde, bu sürecin etkisi olabileceği düşünülüyor.

Arjantinliler ‘Mascherano etkisi’ ifadesiyle, diğer yıldızların gelmesini kolaylaştırıcı bir etkisi olabileceğinden dem vuruyor.

Mascherano bir, Sosa iki, Iniesta üç

 
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