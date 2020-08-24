Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Massimo Moratti açıkladı! "Messi'ye teklif yapıldı"
24.08.2020 - 20:16 |

Massimo Moratti açıkladı! "Messi'ye teklif yapıldı"

Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi'nde 8-2 mağlup olan Barcelona'da Messi ile ilgili kriz büyüyor. Inter'in eski başkanı Massimo Moratti ilginç bir detayı açıkladı

ABONE OL

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'yı 8-2 mağlup etmesi Katalan ekibinde tüm taşları yerinden oynattı.

Önce Setien gitti daha sonra ise seçim tartışmaları başladı. Ancak en büyük deprem Messi'nin ayrılık kararını kulübe bildirmesiyle yaşandı. Koeman'ın teknik direktörlüğe getirilmesi de Messi'yi rahatlatmazken Luis Suarez'in de takımdan ayrılması bekleniyor.

Moratti'den ilginç detay: Messi reklamını gördüm

Inter'in eski başkanı Massimo Moratti ise AS'a verdiği röportajda Lionel Messi transferiyle ilgili ilginç bir detay verdi. Milanı ekibinin eski başkanı, "Duomo Katedrali üzerinde Messi ve Suning gölgesi reklamını gördüm. Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak. Aklıma başka bir şey gelmiyor" dedi.

Massimo Moratti açıkladı Messiye teklif yapıldı

Massimo Moratti açıkladı Messiye teklif yapıldı

    Sergen Yalçın: "Oyuncularla ilgili sıkıntılar var"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Massimo Moratti açıkladı! "Messi'ye teklif yapıldı"
      Massimo Moratti açıkladı! "Messi'ye teklif yapıldı"
    2. Çin’de Vitor Pereira fırtınası!
      Çin’de Vitor Pereira fırtınası!
    3. Son dakika | Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda bir test pozitif çıktı!
      Son dakika | Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda bir test pozitif çıktı!
    4. Sergen Yalçın: "Oyuncularla ilgili sıkıntılar var"
      Sergen Yalçın: "Oyuncularla ilgili sıkıntılar var"
    5. Roma, Mert Çetin'in Verona'ya kiralandığını açıkladı!
      Roma, Mert Çetin'in Verona'ya kiralandığını açıkladı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe istiyordu! Mario Mandzukic ile görüşmeye başladı...

    Fenerbahçe istiyordu! Mario Mandzukic ile görüşmeye başladı...

    Denizlispor, Muris Mesanovic'i transfer etti

    Denizlispor, Muris Mesanovic'i transfer etti

    Fereira: Maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz

    Fereira: Maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz

    Son dakika | Usain Bolt'un koronavirüs testi pozitif çıktı!

    Son dakika | Usain Bolt'un koronavirüs testi pozitif çıktı!

    Sıradaki Haber