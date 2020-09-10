Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mathias Zanka Fenerbahçe'de kalmak istiyor
10.09.2020 - 07:00 |

Mathias Zanka Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Fenerbahçe’nin deneyimli stoperi Mathias Zanka takımda kalmanın planlarını yapıyor.

Mathias Zanka Fenerbahçe'de kalmak istiyor
ABONE OL

İRFAN KURTULMUŞ - Kopenhag 

Danimarka’nın önceki akşam Kopenhag’da İngiltere ile oynadığı golsüz biten UEFA Uluslar Ligi maçında 90 dakika forma giyen ve Hary Kane’ye adeta adım attırmazken son dakikada çizgiden bir top çıkaran Zanka, büyük alkış topladı.

Kopenhag’dan dün İstanbul’a dönen başarılı futbolcu, Milliyet’in sorularını kulübün kuralları gereği yanıtsız bıraktı. Zanka’nın yakın çevresine ise Fenerbahçe’de kalmak istediğini söylediği aktarıldı. Geçen sezon devre arası sürpriz şekilde Fortuna Düsseldorf’a kiralanan Zanka, Erol Bulut’un göreve gelmesiyle kadroya dönerken hazırlık maçlarında yer aldı.

Bir ara eski kulübü Kopenhag’a gideceği ileri sürülen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bu düşüncede olmadığı ve kariyerine Fenerbahçe forması altında devam etmek istediği vurgulandı. 

Mathias Zanka Fenerbahçede kalmak istiyor

Cengiz Ünder'den yeni sezon öncesi şık gol!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Eboue, FIFA ile yaşanan krizi anlattı
    Eboue, FIFA ile yaşanan krizi anlattı
  2. Erol Bulut'tan az zamanda çoklu plan!
    Erol Bulut'tan az zamanda çoklu plan!
  3. Türk futboluna Misli.com imzası
    Türk futboluna Misli.com imzası
  4. Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! Sakatlar...
    Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! Sakatlar...
  5. Kosovalı gazeteci: ‘Vedat, Immobile’den çekinmiyor’
    Kosovalı gazeteci: ‘Vedat, Immobile’den çekinmiyor’



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mathias Zanka Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Mathias Zanka Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Milan, Tonali'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı

Milan, Tonali'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı

Türk Telekom: 54 – Kızılyıldız: 83

Türk Telekom: 54 – Kızılyıldız: 83

Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'a veda etti!

Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'a veda etti!

Sıradaki Haber