Mats Hummels, yeniden Dortmund'ta

Bayern Münih, Alman stoper Mats Hummels'in eski takımı Borussia Dortmund'a geri döndüğünü açıkladı.

Alman ekibi bu açıklamayı, "Hummels Dortmund'la anlaştı" başlığıyla verdi. Yıldız futbolcunun bonservis bedeli ise 30.5 milyon euro...

30 yaşındaki stoper, Temmuz 2016'da 35 milyon euroya Bayern Münih kadrosuna katılmıştı. Hummels, böylelikle 3 yıl aranın ardından yuvaya geri dönmüş oldu.

Bavyera ekibi Hummels'i böyle açıkladı