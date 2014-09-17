Matthaus: Galatasaray puan alamaz

Onur Dinçer/Skorer Özel

Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus Puma'nın davetlisi olarak geldiği İstanbul'da SKORER'in sorularını yanıtladı. 150 kez giydiği Alman Milli Takımı forması ve Bayern Münih'teki başarılarıyla unutulmazlar arasında yer alan oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu çok beğendiğini, Almanya yerine Türk Milli Takımı'nı seçmesine üzüldüğünü itiraf etti.

Matthaus, "Hakan Çalhanoğlu Milli takım tercihi çok kişisel bir karar. İnsan buna kendi karar vermeli ve kimse buna karışmamalı. Hakan köklerine daha yakın bir milli takımda Türkiye'de oynamayı tercih etti. Ben tabii bu tercihini farklı yönde kullanmasını ve Almanya için oynamasını isterdim ama onun verdiği karara da saygı duyuyorum" diye konuştu.

Son dönemde Almanya'nın yakaladığı uluslararası başarılarda Türk futbolcuların önemli bir katkısı olduğunu belirten Matthaus, "Almanya'nın kendi sınırları içerisinde yaşayan, vatandaşı olmuş, Almanca'yı anne babalarının dilinden-Türkçe'den bile iyi konuşan bu kültürü tanımış oyuncularıyla beraber bu başarıyı elde etti. Biz de bundan faydalanabildiğimiz için mutluyuz. Almanya'daki Türk oyuncular kendi takımlarında önemli başarılar elde ediyorlar ve kariyerleri devam ettiğinde milli takım için de bir opsiyon haline geliyorlar. Genç milli takımlarda da çok önemli Türk futbolcular var. Onların bir kısmı da ilerde Almanya Milli Takımı'nda oynayacaktır" dedi.

Galatasaray puan alamaz

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi grubundaki rakibini de değerlendiren efsane futbolcu, "Borussia Dortmund'un geçtiğimiz yıllara göre biraz zayıfladığı yönünde bazı görüşler var. Ancak ben bunlara katılmıyorum. Bayern Münih'u bu sezon şampiyonluk yolunda zorlayabilecek tek takım yine onlar olacaktır. Galatasaray'ın Borussia Dortmund'dan puan alması bana göre çok zor" ifadelerini kullandı.

Tayfun Korkut iyi hoca

Hannover Teknik Direktörü Tayfun Korkut için Matthaus, "Alman teknik adamlar Türkiye'de çok başarılı oldu. Türk oyuncular Almanya'da başarılı oldu. Tayfun neden teknik adam olarak başarılı olmasın. Almanya'da yetişmiş olması önemli bir avantaj, dili biliyor. Kanımca futbolu da iyi bilen bir insan. Hannover'de başarılı işler çıkarıyor" şeklinde konuştu.

Yabancı kuralı yarar sağlar

Türkiye'deki yabancı sınırlamasını da sorduğumuz Lothar Matthaus şunları söyledi: "Milli takıma büyük avantajı olacaktır. Yerli oyuncular daha çok forma şansı bulacağı için mutlaka Türk Milli Takımı'nı güçlendirecektir. Bu kısa vadede olmasa da uzun vadede etkisini gösterecektir".

Türkiye'de çalışırım ama bir şartla!

Alman futbol adamı Türkiye'de gelecekte görev alabileceğini ifade etti: "Şu an Sky televizyonunda yorumculuk yapıyorum ve işimden memnunum. Bunu değiştirip yeniden antrenörlük yapmak için sadece o anı değil ilerisini, geleceği de düşünen bir kulüp yöneticisiyle masaya oturmamız gerekir. Bu koşullar altında bir ilgi oluştuğu takdirde Türkiye'de bir takımın başına da geçebilirim".