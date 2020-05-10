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10.05.2020 - 15:25 | | Fanatik

Mauricio Isla'dan Boca Juniors'a yeşil ışık!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla, Güney Amerika'ya dönüş mesajı verdi, "Açıkçası Boca Juniors'ta oynamak isterim. Güney Amerika'nın 5 takımından biri" dedi.

Mauricio Isla'dan Boca Juniors'a yeşil ışık!
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Mauirico Isla, Şili basınına konuştu. Tecrübeli sağ bek; şu ana kadar Şili'den kendisine gelen teklif olmadığını belirtti.

Tecrübeli sağ bek, "Şili'de oynamayı isterim. Ancak şu ana kadar beni arayan olmadı. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Hedefim ligi bitirmek, sözleşmemi en iyi şekilde bitirmek istiyorum, daha sonra ailem ve kendim için bir karar almak. Universidad de Chile de sevdiğim bir takım. Çocukluğumdan beri takip ediyorum" dedi.

Isla, "Güney Amerika'da oynamak isterim. Açıkçası Boca Juniors'ta oynamak isterim. Güney Amerika'nın en iyi 5 takımından biri

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