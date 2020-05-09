Maurizio Gherardini'den Obradovic açıklaması

İşte açıklamaların önemli bölümleri

Gherardini, "Türkiye, futbol liglerini başlatmaya karar verdi. Birkaç gün içinde basketboldaki durumlarda belli olacaktır. Elbette, aklımızda birçok soru var. Önümüzdeki günlerde tüm sorularımıza daha iyi cevaplar alacağız muhakkak. EuroLeague ne zaman başlayacak bilemiyoruz. 24 Mayıs'ta her şeye karar verilecek. Şimdiden o gün neler konuşacağımızı bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KUPA KAZANMAYI BAŞARDIK"

Fenerbahçe'nin sezonunu değerlendiren Gherardini, "Bir sezonu değerlendirmek için sonunu görmek lazım. Yavaş başlamış olmak bizi endişelendirmedi. Birçok sorunumuz vardı ve bunlarla uğraşıyorduk. İki kritik ve uzun sakatlığımız vardı. Bunlardan biri Vesely idi. Birçok önemli oyuncumuz Dünya Kupası'ndan geldi ve zorlu bir takvimden çıkıp yeni bir sezona başladı. Ancak, bu zorlu dönemde bile kupa kazanmayı başardık. Basketbol durana kadar her yerde iddiamızı sürdürüyorduk." diyerek sözlerini sürdürdü.

"CSKA FİNALİ BİZİM HAKKIMIZDI"

Fenerbahçe'de görev aldığı son 5 sezonu yorumlayan İtalyan basketbol adamı, "İnanılmaz işler başardık. 5 sezon boyunca Final Four'a kaldık ve bunu asla tahmin etmiyordum. EuroLeague kazanacağımızı bile düşünmüyordum. Aslında, kalbimin derinliklerinde bu 5 sezonda en az 2 şampiyonluk almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, CSKA Moskova'ya karşı uzatmalarda kaybettiğim final bizim hakkımızdı." dedi.

"FENERBAHÇE, MÜKEMMELLİĞİ İSTİYOR"

"Fenerbahçe basketbolu, sosyal medyada sürekli dünyanın ilk 5'ine giriyor. 26 NBA takımını geride bırakıyoruz yani." diyerek sözlerini sürdüren Gherardini, "Ayrıca, Fenerbahçe'nin başarısını tam anlamıyla fark edebilmemiz için bu kulübün futbol, basketbol, voleybol ve tüm 9 disiplinde zirveye oynayan tek spor kulübü. Kulübün hedefi her zaman mükemmeliğe ulaşmak. Kadın basketbolu da buna örnek zaten. WNBA yıldızı Candice Parker, Sottana ve Zandalisini formasını giydi. Cecilia Zandalasini, bence Avrupa'nın en iyi kadın basketbolcusu." ifadelerini kullandı.

"OBRADOVIC'İN MESAJI ÇOK AÇIK"

Gherardini, "Zeljko Obradovic'in önceliği Fenerbahçe'de kalmak ama şu an bekliyor. Diğer herkes gibi. Çünkü, çok daha acil olaylar gündemde. Yeni bütçeler, yeni rakamlar, numaralar ve yollar keşfetmek gerekecek. Bunlar belli olduğunda Obradovic'in geleceğiyle ilgili çok daha fazla bilgi sahibi olacağız. Ancak, mesajı çok açık." dedi.

"KALINIC VE DATOME AYRILMAK İSTEMİYOR"

İtalya basketbol adamı, "Kalinic ve Datome haberleri yalan ve söylenti. Ayrılma niyetleri yok. Elbette, kulübün gelecek düşüncesiyle ilgili de yeni bilgiler edinmemiz gerekiyor. Şimdiden kontratları, bütçeyi ve bu tip şeyleri kouşmak çok zor." diyerek sözlerini sürdürdü.

"FENER VE EFES ÖNDE"

Türkiye basketboluyla ilgili de düşüncelerini aktaran Gherardini, "2014'te Türkiye'ye geldiğimden bu yana birçok takım ekonomik krizlerle boğuştu. Galatasaray, Beşiktaş, Darüşşafaka ve ayrıca Banvit gibi. Ancak, Türkiye'deki rekabet hiçbir zaman azalmadı. Ancak, Fenerbahçe ve Anadolu Efes diğer tüm takımlardan bir adım önde." sözleriyle konuşmasını noktaladı.