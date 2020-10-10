Maurizio Gherardini'den Obradovic itirafı!

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Zeljko Obradovic'in ayrılığıyla ile ilgili görüşmelerini ve Igor Kokoskov kararını Yunanistan'dan Sport24'e anlattı.

"Ailesiyle vakit geçirmek istedi"

"Zeljko Obradovic'in ayrılık kararı alması beni şok etmedi. İş hayatını bir kenara bırakacak olursak Zeljko ve ben çok yakın iki arkadaşız. Bunca yıldır iyi bir ilişkimiz oldu. Son kararını vermeden ve sözleşme yenilemeyeceğini duyurmadan uzun süre önce bile ne düşündüğünü biliyordum. Biliyorsunuz, bu işi yaptığımız için şanslı insanlarız. Aynı zamanda, baskı da çok büyük. Bu işin molası, dinlenmesi, boş günü yok. Bu nedenle ara verme ihtiyacı duyuyorsunuz. Zeljko, dinlenmek ve ailesiyle vakit geçirmek istedi. Bunu çok uzun süredir biliyordum. Fenerbahçe'den ayrılma kararını öyle kolayca vermedi. Bunu için çok zorlandı ama onu anlıyoruz."

"İstanbul'dan ayrıldı ve kafasında değişik fikirler ve düşünceler vardı. Belgrad'a gittiğinde ailesiyle görüştü ve ardından kararını verdi. İstanbul'dan ayrıldığında tam olarak ne kadar vereceğini ben de bilmiyordum. Birkaç gün sonra ise kararını iletti."

"Zeljko benim için çok özel biri. Bunu hiç saklamadım. Ancak, ben de kendi kararımı vermek istedim. Zeljko, Fenerbahçe'de çalıştığım sezonlar boyunca bana hep destek oldu. En iyi ve en doğru kararın Fenerbahçe'de devam etmek olduğuna inandım. Öncelikle, burada yaşadığımız yıllara karşı sorumluluk hissettim. Fenerbahçe'de eşsiz ve güzel zamanlar yaşadım. Koronavirüs nedeniyle birçok farklı parametre devreye girdi. Bütçe düştü. Ancak, ben kulübüme ve şehre borcumu ödemek istedim."

"Kokoskov, 'Fenerbahçe'yi istiyorum' dedi"

"Igor Kokoskov ile görüştümde bu görevi direkt kabul etti. Ben de çok etkilendim. Igor'a görevi teklif ettiğimde, "Fenerbahçe'yi istiyorum. EuroLeague'i biliyorum ve bu ligde Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkındayım." dedi. Aklımda en ufak bir şüphe bile kalmadı."

"Sloukas'ın ayrılığının Obrdovic ile ilgisi yok"

"Kostas Sloukas'ın ayrılığının Zeljko Obradovic ile ilgisi yok. Zeljko da Kostas'ın durumunun ne olduğunu biliyordu. İmkan varsa Kostas'ın mutlu olacağı bir çözümü uygulamayı istiyorduk. Fenerbahçe olarak onun için en iyisinin olmasını istedik. Fenerbahçe için çok şey verdi ve kulüp ile arasında özel bir ilişki gelişti. Gizli saklı bir şey yoktu, onun durumunu her detayıyla biliyorduk. Herkes tarafından ortak verilen bir karar oldu. Başkanımız Ali Koç da bu sürece dahildi. Kostas'ın mutlu olmayı hak ettiğini söyledi. Biz de ona yardımcı olduk."