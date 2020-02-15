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HaberlerFenerbahçe Haberleri Max Kruse: "Derbiyi düşünmedim"
15.02.2020 - 22:23 |

Max Kruse: "Derbiyi düşünmedim"

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Max Kruse açıklamalarda bulundu. Kruse, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü bir sonuç aldık, bunu böyle devam ettiremeyiz." dedi.

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Max Kruse açıklamalarda bulundu.

"Bireysel performansım hakkında konuşmak istemiyorum"
"Çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü bir sonuç aldık, bunu böyle devam ettiremeyiz. Bireysel performansım hakkında konuşmak istemiyorum çünkü bir bir takımız."

"Derbiyi düşünmedim"
"Açıkçası maç biteli çok kısa bir süre olduğu için derbiyi düşünmedim. Bugün çok kötüydü ve böyle olmamalıydı. Bunun üzerinden gelip derbiden en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum.

Max Kruse: Derbiyi düşünmedim

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