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HaberlerFenerbahçe Haberleri Max Kruse isyanlarda
26.02.2020 - 07:00 |

Max Kruse isyanlarda

Sarı-lacivertli ekibin futbolunda yaşanan düşüş ve kötü sonuçlar Alman oyuncuyu da kızdırdı. Hem taktik sıkıntısı çeken hem de takımla oyun içi iletişim sağlayamayan Kruse verimli olamadığı için adeta isyan bayrağını açtı

SENAD OK

Fenerbahçe’nin son haftalardaki kötü oyununa takımın Alman futbolcusu Max Kruse’nin isyan ettiği öğrenildi.

Takımın oyun kurucusu olan yıldız futbolcu takımda yaşanan sistem ve taktik sıkıntı sebebiyle tam olarak performansını da yansıtamıyor. Kariyeri boyunca Almanya’da top koşturan ve ilk kez ülkesi dışına çıkan Kruse, Bundesliga’da taktiksel oyun üzerine oynamaya alışkındı.
Ancak sarı-lacivertlilerde tam tersi bir durum söz konusu. Transferlerin gecikmesi, sakatlıklar ve ayrılıklar sebebiyle yaşanan değişimler en çok Alman yıldızı etkiledi.
Bunun yanısıra teknik direktör Ersun Yanal’ın dayanıklılık ve enerji üzerine bir oyun inşa etmesi de futbolcuyu zorladı.

Zorlanıyor
Verdiği topu alamayan, pas trafiği olmadığı için takımı yönetemeyen, kanatlar olmadığı için de tıkanan oyunu açamayan deneyimli 30 yaşındaki futbolcu tek başına mücadele etmekte zorlanıyor. Kruse’nin bu konuyla alakalı sıkıntılarını yakın çevresiyle paylaştığı ifade edildi.
Sarı-lacivertli takımda en önemli sorunlardan biri de kanatların olmadan maça çıkılması. Rodrigues sakatlığı sebebiyle derbide yoktu. Devre arası ise Moses takımdan ayrıldı. Inter’e transfer olan Nijeryalı yıldızın gitmesi iyice kanatları zayıflattı.

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