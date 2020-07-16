Max Kruse transfer iddialarıyla dalga geçti!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği yıldız futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli takımla sözleşmesini feshetmiş ve ülkesi Almanya'ya geri dönmüştü.

Werder Bremen başka olmak üzere birçok Bundesliga ekibiyle ismi anılan Kruse'nin Union Berlin ile anlaşmaya vardığı ve antrenmanlara başladığı iddia edilmişti.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, transfer iddialarını ti'ye aldı. Instagram hikayesi'ne Ibiza'dan tatil görüntülerini ekleyen Max Kruse, "Berlin'de hava çok güzel" ifadelerini kullandı.